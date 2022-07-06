Кріс Ковеллі виступає на прес-конференції в Чикаго, 5 липня 2022 року Роберту Кримо пред'явлено сім звинувачень у вбивстві Підозрюваному у стрільбі за святковим парадом у Чикаго, пред'явлено сім звинувачень у вбивстві першого ступеня Роберту Кримо, якого було затримано 4 липня за підозрою у стрільбі за святковим парадом у Чикаго, у вівторок було пред'явлено сім […] Сообщение Роберту Кримо пред'явлено сім звинувачень у вбивстві появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.