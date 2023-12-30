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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«В команде Премьер-лиги нет столько снобизма. Чем ниже уровень, тем выше гонор». Клюкин ответил Кузнецову

Ранее Кузнецов вспомнил матч 2Drots – «Эгриси» в 1/4 финала четвертого сезона Winline Медиалиги и заявил, что команда Василия Уткина за 10 матчей больше не обыграет 2D и не сыграет с ними вничью.

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