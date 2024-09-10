Экс-министр финансов Задорнов назвал признаки структурной перестройки экономики РФ

В России происходят структурные изменения экономики сразу по нескольким направлениям. Во-первых, в РФ произошла полная замена торговых партнеров, заявил в эксклюзивной колонке для «Известий» экс-министр финансов и банкир Михаил Задорнов.
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