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Экс-министр финансов Задорнов назвал признаки структурной перестройки экономики РФ

Экс-министр финансов Задорнов назвал признаки структурной перестройки экономики РФ

В России происходят структурные изменения экономики сразу по нескольким направлениям. Во-первых, в РФ произошла полная замена торговых партнеров, заявил в эксклюзивной колонке для «Известий» экс-министр финансов и банкир Михаил Задорнов.

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