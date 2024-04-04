Антироссийские санкции могут продлиться десятилетия

Впрочем, российская экономика уже адаптировалась к ним Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев уверен, что быстрой отмены антироссийских санкций не будет даже при достижении политических соглашений, пишет "МК".
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