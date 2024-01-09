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Вода в бутылках содержит сотни тысяч частиц опасного для человека нанопластика

Вода в бутылках содержит сотни тысяч частиц опасного для человека нанопластика

Исследователи обнаружили тысячи частиц нанопластика в питьевой воде, которая реализуется в бутылках. Большая часть из них настолько малы, что способны проникнуть в кровеносную систему и даже клетки человека.

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