Вода в бутылках содержит сотни тысяч частиц опасного для человека нанопластика

Исследователи обнаружили тысячи частиц нанопластика в питьевой воде, которая реализуется в бутылках. Большая часть из них настолько малы, что способны проникнуть в кровеносную систему и даже клетки человека.
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