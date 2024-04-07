«Единая Россия» закупит воду пострадавшим жителям Орска

Партия вошла в оперативный штаб по ликвидации ЧС в Оренбургской области Волонтеры партии помогают в пунктах временного размещения, закупают продукты, собирают вещи, забирают на передержку домашних животных, доставляют жителям питьевую воду, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».