В Кишиневе заявили о необходимости ограничить соцсети из-за выборов

Председатель парламента Молдавии и руководитель правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу 25 ноября сообщил о необходимости ограничений работы социальных сетей на фоне президентских выборов в Румынии, где лидером первого тура стал политик Кэлин Джорджеску, получивший популярность с помощью такой платформы, как TikTok.
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