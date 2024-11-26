ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 997 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Часовщик
    Раз пошли разговоры что дадут ядерное оружие,значит или уже дали,или дадут 100%.Дождались,неужели Путин не видит,что ...Постоянный виток:...
  • Eduard
    Всё это очередное шоу для дураков.Это значит,что Нетаньяхо в Эстонию никогда и не поедит.Я думаю,что он и не собиралс...Глава МИД Эстонии...
  • Eduard
    Это слишком!Экс-главу Bank of...

В Кишиневе заявили о необходимости ограничить соцсети из-за выборов

В Кишиневе заявили о необходимости ограничить соцсети из-за выборов

Председатель парламента Молдавии и руководитель правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу 25 ноября сообщил о необходимости ограничений работы социальных сетей на фоне президентских выборов в Румынии, где лидером первого тура стал политик Кэлин Джорджеску, получивший популярность с помощью такой платформы, как TikTok.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх