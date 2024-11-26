В Кишиневе заявили о необходимости ограничить соцсети из-за выборов

Председатель парламента Молдавии и руководитель правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу 25 ноября сообщил о необходимости ограничений работы социальных сетей на фоне президентских выборов в Румынии, где лидером первого тура стал политик Кэлин Джорджеску, получивший популярность с помощью такой платформы, как TikTok.