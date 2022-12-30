Марочко: экономический кризис на Западе увеличил число наёмников на Украине

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в интервью изданию URA.RU заявил об увеличении количества наёмников в ВСУ и связал этот факт с экономическим кризисом на Западе и во всем мире.
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