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Марочко: экономический кризис на Западе увеличил число наёмников на Украине

Марочко: экономический кризис на Западе увеличил число наёмников на Украине

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в интервью изданию URA.RU заявил об увеличении количества наёмников в ВСУ и связал этот факт с экономическим кризисом на Западе и во всем мире.

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