Шольц призвал не играть в «русскую рулетку» через ультиматумы Москве

Германия не должна рисковать своей безопасностью, выдвигая ультиматумы России, заявил канцлер Олаф Шольц в первой предвыборной речи на конференции Социал-демократической партии, посвященной его кандидатуре.
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