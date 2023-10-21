Бывший адвокат Трампа согласилась дать показания против него

Бывший адвокат избирательной компании Дональда Трампа Сидни Пауэлл, которая после президентских выборов 2020 года обещала «выпустить джинна на свободу», предъявив свидетельства масштабных фальсификаций, признала свою вину в шести эпизодах преступлений в деле по закону RICO (по борьбе с преступностью).