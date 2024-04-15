Больше не будет петь за еду: Лолита Милявская добилась своего

СМИ сообщили о переменах в жизни певицы. Лолита Милявская Komsomolskaya Pravda/Global Look PressЛолита Милявская много месяцев просидела без работы и привычных многомиллионных заработков из-за участия в вечеринке Ивлеевой.
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