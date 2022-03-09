Amazon прекращает отправку товаров в Россию

Несколько часов назад стало известно о том, что популярный онлайн магазин Amazon наряду уже со многими компаниями также прекращает свою работу в Российской Федерации.
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