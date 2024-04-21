Столтенберг поприветствовал решение конгрессменов США по Украине

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг положительно оценил одобрение нижней палатой Конгресса Соединенных Штатов законопроекта о выделении помощи киевскому режиму помощи почти на 61 миллиард долларов.
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