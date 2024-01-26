Борьба за ресурсы на Ближнем Востоке: сирийские фосфаты – под прицелом США и Турции

Наряду с Марокко, КНР, Алжиром и Финляндией, Сирийская Арабская Республика входит в пятёрку ведущих производителей и экспортёров фосфоритовой руды в мире общим объёмом (включая разведанные запасы) до 2 млрд.
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