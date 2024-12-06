⚡️РКН отключает Россию от мирового интернета — всё в рамках учений В Чечне, Дагестане и Ингушетии полностью перестали работать зарубежные сервисы, даже с VPN Учения проходят по отработке «сценария по отключению доступа к зарубежному сегменту сети Интернет» По данным провайдеров, отключение продлится примерно сутки.