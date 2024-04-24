❗️Скопление пожарных машин в центре Симферополя оказалось учениями МЧС Утром жители столицы Крыма начали писать в соцсетях о скоплении большого количества пожарных машин в центре Симферополя.
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❗️Скопление пожарных машин в центре Симферополя оказалось учениями МЧС Утром жители столицы Крыма начали писать в соцсетях о скоплении большого количества пожарных машин в центре Симферополя.