Сергей Собянин назвал главные спортивные проекты Москвы этого лета

Горожанам доступны занятия по более чем 70 видам спорта и двигательной активности Спортивная инфраструктура города Москвы позволяет горожанам тренироваться в любом возрасте и при любом уровне спортивной подготовки.
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