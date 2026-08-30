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Царьград

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Очереди на Крымском мосту сократились до 270 машин

Очереди на Крымском мосту сократились до 270 машин

Очередь на подходе к Крымскому мосту со стороны Тамани сократилась с 480 до 270 машин. Со стороны Керчи очередь отсутствует.

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