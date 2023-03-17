Черный кот в доме – хорошо или плохо? Приметы

Домашний любимец – это всегда счастье в семье. Кто-то заядлый собачник и не представляет свою жизнь без ежедневных прогулок и пробежек со своим четвероногим другом, другие предпочитают пушистых и мурлыкающих комочков, которые будут согревать вас холодными вечерами.
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