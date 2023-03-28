Дубль Ковачича помог Хорватии одолеть Турцию

Турция на домашней арене всухую уступила Хорватии. В Бурсе завершился матч второго тура квалификации Евро-2024, в котором сборная Турции принимала команду Хорватии.
Популярные статьи
- Кожевников, после продления отстранения России, назвал шведов, финнов и чехов «клопами» и «блохами»
- «Пошли бы вы со своими критериями допуска!» В России жестко реагируют на рекомендации МОК
- МОК вынес окончательный вердикт по поводу России на Олимпиаде! Но стоит ли ехать на таких условиях в Париж-2024?
Свежие комментарии