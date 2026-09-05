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МИД Норвегии пообещал помощь россиянам с арестованного в стране судна

МИД Норвегии пообещал помощь россиянам с арестованного в стране судна

Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" © Alexander Ermolin/Reuters Норвегия пообещала помочь россиянам, оказавшимся на Шпицбергене после ареста судна «Профессор Молчанов».

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