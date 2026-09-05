МИД Норвегии пообещал помощь россиянам с арестованного в стране судна

Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" © Alexander Ermolin/Reuters Норвегия пообещала помочь россиянам, оказавшимся на Шпицбергене после ареста судна «Профессор Молчанов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Щелково школьни...
- Сенатор Карасин: ...
- ВМ Axios: США обсудя...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым