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Снег выпал в начале сентября в Кош-Агачском районе Республики Алтай

Снег выпал в начале сентября в Кош-Агачском районе Республики Алтай

Кадрами заснеженной местности поделились в социальных сетях Начало сентября принесло снег в горную часть Республики Алтай.

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