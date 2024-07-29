Президент Венесуэллы Мадуро предсказал исход СВО

Фото: haberglobal.com Венесуэльский лидер Николас Мадуро провел исторические параллели и предсказал исход специальной военной операции Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США и Европу в пособничестве нацистскому режиму в период с 1933 по 1940 год.