Нетаньяху получил «последнее байденовское предупреждение, а Израиль застыл в ожидании иранской атаки

Алексей Тан

Нетаньяху получил «последнее байденовское предупреждение ===== а вот это вызывает только смех,😂😅🤠🇸🇻.... а Израиль застыл в ожидании иранской атаки==== А вот это, вызывает... только одобрение Персов (Ирана).