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Нетаньяху получил «последнее байденовское предупреждение, а Израиль застыл в ожидании иранской атаки

Нетаньяху получил «последнее байденовское предупреждение, а Израиль застыл в ожидании иранской атаки

Президент СЩА Джо Байден предупредил главу военного кабинета Израиля Биньямина Нетаньяху, что Израиль рискует остаться без помощи США в случае шага к эскалации на Ближнем Востоке, пишет американское издание Axios.

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Комментарии
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Алексей Тан
Нетаньяху получил «последнее байденовское предупреждение ===== а вот это вызывает только смех,😂😅🤠🇸🇻.... а Израиль застыл в ожидании иранской атаки==== А вот это, вызывает... только одобрение Персов (Ирана).
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