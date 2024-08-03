Нетаньяху получил «последнее байденовское предупреждение, а Израиль застыл в ожидании иранской атаки

Президент СЩА Джо Байден предупредил главу военного кабинета Израиля Биньямина Нетаньяху, что Израиль рискует остаться без помощи США в случае шага к эскалации на Ближнем Востоке, пишет американское издание Axios.
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