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Царьград

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Такер Карлсон критиковал обещание Трампа выплатить $5 тысяч каждому

Такер Карлсон критиковал обещание Трампа выплатить $5 тысяч каждому

Президент США Дональд Трамп заявил, что выплатит по $5 тыс. каждому гражданину в случае победы республиканцев на выборах.

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