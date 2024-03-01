Минниханова поздравил с с днем рождения Сердар Бердымухамедов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил раиса РТ Рустама Минниханова с днем рождения, выразив пожелания новых достижений во всех начинаниях и стремлениях к процветанию Татарстана и Российской Федерации.
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