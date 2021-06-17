Как поднять зарплаты жителям России?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕБизнес и финансыКак поднять зарплаты жителям России? Кухонные посиделки2 Сейчас в нашей стране взяли уверенный курс на отказ от серых зарплат.Вернуться к статье539НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий Соловьевесть 2 пути, которые друг друга не исключают а дополняют 1) создание рабочих мест ( банально, ДА ) спрос на рабочую силу вызовет повышение оплаты труда 2) поднятие МРОТ для бюджетников, для тех кто сидит на нижних "планках" 12-17 тыр, это приведет к тому что остальное "подтянется"ГусЕнаДиванный Пердун высказался:))) Иди и создай хотя бы 5 рабочих мест. И повышай хоть каждый день им зарплату:)))Дмитрий Соловьевподвальная шавка, если ПО ДЕЛУ пердеть не можешь то лучше заткни пердилоГусЕнаШлюхе мамо будешь рот закрывать. Своим пердежом:)))Дмитрий Соловьевне рассказывай истории из своей жизни, итак понятно чем тебе рот затыкают, иди на форум для шлюх, наверняка такие есть, ПШЛА нахер ( буквально), крыса поганаяГусЕнаПовесся, Очкар.Нишеброд решил высказаться:)))ГусЕнаНу расскажу из твоей-Гнус Помойкин -импотент Нищеброд. Жена-уродины и жирная свинья, дети-дебилы.Дмитрий Соловьевнадоела уже про себя, мужа и детей рассказывать, НУ НИХРЕНА НЕ ИНТЕРЕСНО да, понятно почему такая стервозная, жисть тяжелаяГусЕнаЕще один Пидор:))) Где ж вы все, Старье, гниете? Русская душОнка претт:))Дмитрий Соловьева пидр кто, твой любовник ??? ну ты прям как свинья - всегда ...найдешь, НЕрусская НЕдушонка, а так..ГусЕнаТебе какая в жопу разница, Старье? :))) Пей мочу и ругай Правительство и Власть. И палец в рот не клади:)))Александр АлександровА Вам это уже удалось?ГусЕнаЧто именно? Создавать рабочие места? Да. А вам?Pciha IvanovaРоссийские "предприниматели" совсем не стремятся улучшить положение своих рабов. Стачка водителей была успешной только потому, что их нельзя быстро заменить гастробайтерами!ГусЕнаМожноPciha IvanovaХозяева "Петровича", конечно, "крамолу" вычистят. Тут нужны мощные профсоюзы со своими силовиками и проплатой власти (чтобы не мешала).Дмитрий Соловьевпо буквам - это потому что рабочей силы МНОГО а рабочих мест МАЛО, с одной стороны.Дмитрий Соловьевпривоз кучи гастеров сделает только ХУЖЕ, работников станет больше а рабочих мест меньшеДмитрий Соловьевсчс угадаю, или в дурке комп поставила или студенток проституцией заняла..ГусЕнаОпять в жопу пальцем попал, Извращуга-Тунеядец:)))) У меня производство.ГусЕнаДо мееня тебе в дурке комп кто-то поставил....Вячеслав 5Да мадам.вам палец в рот не положи? что откусите .один бог знает что.а вот ругаетесь вы .как портовый мужик? где ваша женственность? вот потому настоящие мужчины очень осторожны стали-можете продолжать дальше.но я бы на вас не работал бы никогда.даже за большие деньги-увы.такова жизнь.ГусЕнаА что, я вас пригласила? Женственности у меня достаточно, да не про вашу честь:)) Занятно, как генетический мусор не подлежит осуждению, а как дашь по яйцам зачеркнуто, отпор, так прям всем жалко:))ГусЕнаТак я о чем и говорю-Тупицы и Лентяи, коих большинство, работать не хотят. Ждут халявы.Александр АлександровЯ участвовал в создании 12 тысяч рабочих мест. А сколько Вы создали?ГусЕна" учавствовал":))) Дада....Я лично создала в этом году 43.Александр АлександровЯ свою цифру назвал раньше. Сравнили?ГусЕнаНекорректно. Вы УЧАСТВОВАЛИ. Это я в свой актив-участие и не записываю....Я личное финансирование имею ввиду. А если взчть за 5 лет и с участием, то, поболее наберется....Александр АлександровСовершенно верно - участвовал в строительстве металлургического комбината. Там сейчас люди работают. Много людей... Получают зарплаты по 60 тысяч и более. А Вы какие места создали? Парикмахерские открыли? Или конторы по спекуляции жильём? Или бутики по перепродаже старых шмоток из-за кордона? Поделитесь... ))))))Тося КислицынаЭтим лёг че сунуть халявную десятку раз в квартал, типа на деьейТося КислицынаА зп поднять на туже цыфру, обломитесьВиктор МуравьевКак только объявляется, что на 5% со следующего квартала поднимают пенсию, тут же на эти же 5% торгаши поднимают цены. Причём, не только пенсионерам, но и работникам и безработным. При свободных ценах повышение зарплат ведёт только к повышению стоимости жизни.Ирина52Власти выгодно, когда народ нищий. Не выплачивают даже то, что положено. А ссылка на пандемию оттягивает суды до времени, когда по закону сроки для пересмотра прошли.Петр ШипиловЕсли наши чиновники всех мастей, олигархи и силовики из своих подвалов и хранилищ вернут, что украли, то не нужно заморачивать голову с чего повышать зарплату и пенсии.ВСВадим СкоробогатовДля начала надо бы разобраться с теми....кто не заслуженно получает по 1 000 000 и болееп руб в день...ЭТО КАК ТАК????????????Да и с налогами сверх богатых разобраться...Ну и ВОРОВАТЬ меньше надо....ТОГДА НА ВСЁ ХВАТИТ...Дмитрий Соловьева с теми кто "осваивает" миллиарды в день ?ГусЕнаТы про тонны дерьма, что усваиваешь?:)Вячеслав 5не смешите.шиш они вам добровольно что дадут,скорее бунт подымут-частная собственность охраняется законом, но закон работает не для всех-увы.Скиф ТуранПовышение зарплат и пенсии всегда тянут за собой инфляцию. Не нужно повышать мне зарплату, понижайте для меня цены!HotRSВодители работали по 12-14 часов, забастовали и выбили повышение зарплат. Хотя этим должна заниматься ФНПР (профсоюзы). Пенсионеры на пенсии 24 часа в сутки, может и им забастовать? Проснулся утром пенсионер и забастовал, т.е. временно перестал пенсионерить. К обеду правительство устыдится - пенсионеры-то не пенсионерят уже пол дня, как дальше жить будем? Кстати, у ФНПР не зарплаты и повышение качества жизни в приоритете, а совсем другое.ГусЕнаРжу;))Дмитрий Соловьевскифу турану - НИХРЕНА не в том случае когда ценники растут "к мировым" а зарплаты застряли на уровне 1/5 мировых, а вообще ценами рулит РЫНОК, если он ЕСТЬ, у нас ценами рулит кучка монополистов-сетевиков и Мишустин совершенно верно сказалВалентин ПоляковМировые зарплаты это где?Валентин ПоляковА ЗАЧЕМ?Николай ЗайчиковУй прям описаться , у тупой гусыни ОКАЗЫВАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО . Младший помощник старшей поломойки все ее производство .ГусЕнаВидишь какой у меня бизнес! Ты уже обоссался. Мы делаем многоразовые калоприемники-плохо моем и тебе в пасть беззубую втыкаем. И из тебя льется еще 10 комментов:)))Николай ЗайчиковТак ты сама же про свой бизнес написала мастер глубокого отсоса , вон у мужа , конечно если он у тебя есть , даже целую машину отсосала . Молодец отсасывай и дальше может захлебнешься.ГусЕнаБайденчиков, да ты не рви пукан, тебе ысе равно моего мастерства не достигнуть. :))) Соси сам у себя и не падай на кирпич:))) А то все зубы выбили тебе уже:))))Николай ЗайчиковГусыня , помимо того , что страшилище , тупая как пробка , ты еще и очень смешная и жалкая . Кстати , ты когда отсос делаешь тебя в рот что-то кладут , чтобы не откусила в экстазе чего или ради техники безопасности зубы раньше выставили . Соси , соси , может захлебнешься .ГусЕнаСмотрю, Бвйденчиков, ты прям онанируешь при слове " отсос":))) Сам у себя, аидать, практикуешь....Фууу, грязные фантазии Старого Мешка с дерьмом так отвратительны. ...А ты что доченьке сувал в рот, когда она перед тобой на коленях стояла? Поделись. Но, лучше молча, Гнилая Простата.Николай ЗайчиковГусыня , у меня таких как ты шалав хватает , за стакан семечек , что угодно сделают . Кстати , я понимаю твои фантазии если как ты написала папа твой был педофил , но не надо свой личный опыт перекладывать на других . Не знаю , что он тебя и куда там совал но всем понятно какое прескверное детство у тебя было .Геннадий УшаковПри нестабильных ценах, даже подъем зарплаты, пенсии на 5%, это разговор ни о чем, от этого лучше большинству не будет. Цены следом поднимут и жизнь лучше не будет.Алексей СмирновАвтор покушается на "святое", отбеливание зарплат ощутимо ударит по карманам собственников средств производства, ощутимая часть которых обыкновенные мошенники, а так же по карманам спекулянтов. извиняюсь. те. торговцев, такого это правительство точно не допустит.Комментировать
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