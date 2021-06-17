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Как поднять зарплаты жителям России?

Как поднять зарплаты жителям России?

Кухонные посиделки2 Сейчас в нашей стране взяли уверенный курс на отказ от серых зарплат.

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Дмитрий Соловьев
есть 2 пути, которые друг друга не исключают а дополняют 1) создание рабочих мест ( банально, ДА ) спрос на рабочую силу вызовет повышение оплаты труда 2) поднятие МРОТ для бюджетников, для тех кто сидит на нижних "планках" 12-17 тыр, это приведет к тому что остальное "подтянется"
ГусЕна
Диванный Пердун высказался:))) Иди и создай хотя бы 5 рабочих мест. И повышай хоть каждый день им зарплату:)))
Дмитрий Соловьев
подвальная шавка, если ПО ДЕЛУ пердеть не можешь то лучше заткни пердило
ГусЕна
Шлюхе мамо будешь рот закрывать. Своим пердежом:)))
Дмитрий Соловьев
не рассказывай истории из своей жизни, итак понятно чем тебе рот затыкают, иди на форум для шлюх, наверняка такие есть, ПШЛА нахер ( буквально), крыса поганая
ГусЕна
Повесся, Очкар.Нишеброд решил высказаться:)))
ГусЕна
Ну расскажу из твоей-Гнус Помойкин -импотент Нищеброд. Жена-уродины и жирная свинья, дети-дебилы.
Дмитрий Соловьев
надоела уже про себя, мужа и детей рассказывать, НУ НИХРЕНА НЕ ИНТЕРЕСНО да, понятно почему такая стервозная, жисть тяжелая
ГусЕна
Еще один Пидор:))) Где ж вы все, Старье, гниете? Русская душОнка претт:))
Дмитрий Соловьев
а пидр кто, твой любовник ??? ну ты прям как свинья - всегда ...найдешь, НЕрусская НЕдушонка, а так..
ГусЕна
Тебе какая в жопу разница, Старье? :))) Пей мочу и ругай Правительство и Власть. И палец в рот не клади:)))
Александр Александров
А Вам это уже удалось?
ГусЕна
Что именно? Создавать рабочие места? Да. А вам?
Pciha Ivanova
Российские "предприниматели" совсем не стремятся улучшить положение своих рабов. Стачка водителей была успешной только потому, что их нельзя быстро заменить гастробайтерами!
ГусЕна
Можно
Pciha Ivanova
Хозяева "Петровича", конечно, "крамолу" вычистят. Тут нужны мощные профсоюзы со своими силовиками и проплатой власти (чтобы не мешала).
Дмитрий Соловьев
по буквам - это потому что рабочей силы МНОГО а рабочих мест МАЛО, с одной стороны.
Дмитрий Соловьев
привоз кучи гастеров сделает только ХУЖЕ, работников станет больше а рабочих мест меньше
Дмитрий Соловьев
счс угадаю, или в дурке комп поставила или студенток проституцией заняла..
ГусЕна
Опять в жопу пальцем попал, Извращуга-Тунеядец:)))) У меня производство.
ГусЕна
До мееня тебе в дурке комп кто-то поставил....
Вячеслав 5
Да мадам.вам палец в рот не положи? что откусите .один бог знает что.а вот ругаетесь вы .как портовый мужик? где ваша женственность? вот потому настоящие мужчины очень осторожны стали-можете продолжать дальше.но я бы на вас не работал бы никогда.даже за большие деньги-увы.такова жизнь.
ГусЕна
А что, я вас пригласила? Женственности у меня достаточно, да не про вашу честь:)) Занятно, как генетический мусор не подлежит осуждению, а как дашь по яйцам зачеркнуто, отпор, так прям всем жалко:))
ГусЕна
Так я о чем и говорю-Тупицы и Лентяи, коих большинство, работать не хотят. Ждут халявы.
Александр Александров
Я участвовал в создании 12 тысяч рабочих мест. А сколько Вы создали?
ГусЕна
" учавствовал":))) Дада....Я лично создала в этом году 43.
Александр Александров
Я свою цифру назвал раньше. Сравнили?
ГусЕна
Некорректно. Вы УЧАСТВОВАЛИ. Это я в свой актив-участие и не записываю....Я личное финансирование имею ввиду. А если взчть за 5 лет и с участием, то, поболее наберется....
Александр Александров
Совершенно верно - участвовал в строительстве металлургического комбината. Там сейчас люди работают. Много людей... Получают зарплаты по 60 тысяч и более. А Вы какие места создали? Парикмахерские открыли? Или конторы по спекуляции жильём? Или бутики по перепродаже старых шмоток из-за кордона? Поделитесь... ))))))
Тося Кислицына
Этим лёг че сунуть халявную десятку раз в квартал, типа на деьей
Тося Кислицына
А зп поднять на туже цыфру, обломитесь
Виктор Муравьев
Как только объявляется, что на 5% со следующего квартала поднимают пенсию, тут же на эти же 5% торгаши поднимают цены. Причём, не только пенсионерам, но и работникам и безработным. При свободных ценах повышение зарплат ведёт только к повышению стоимости жизни.
Ирина52
Власти выгодно, когда народ нищий. Не выплачивают даже то, что положено. А ссылка на пандемию оттягивает суды до времени, когда по закону сроки для пересмотра прошли.
Петр Шипилов
Если наши чиновники всех мастей, олигархи и силовики из своих подвалов и хранилищ вернут, что украли, то не нужно заморачивать голову с чего повышать зарплату и пенсии.
Вадим Скоробогатов
Для начала надо бы разобраться с теми....кто не заслуженно получает по 1 000 000 и болееп руб в день...ЭТО КАК ТАК????????????Да и с налогами сверх богатых разобраться...Ну и ВОРОВАТЬ меньше надо....ТОГДА НА ВСЁ ХВАТИТ...
Дмитрий Соловьев
а с теми кто "осваивает" миллиарды в день ?
ГусЕна
Ты про тонны дерьма, что усваиваешь?:)
Вячеслав 5
не смешите.шиш они вам добровольно что дадут,скорее бунт подымут-частная собственность охраняется законом, но закон работает не для всех-увы.
Скиф Туран
Повышение зарплат и пенсии всегда тянут за собой инфляцию. Не нужно повышать мне зарплату, понижайте для меня цены!
HotRS
Водители работали по 12-14 часов, забастовали и выбили повышение зарплат. Хотя этим должна заниматься ФНПР (профсоюзы). Пенсионеры на пенсии 24 часа в сутки, может и им забастовать? Проснулся утром пенсионер и забастовал, т.е. временно перестал пенсионерить. К обеду правительство устыдится - пенсионеры-то не пенсионерят уже пол дня, как дальше жить будем? Кстати, у ФНПР не зарплаты и повышение качества жизни в приоритете, а совсем другое.
ГусЕна
Ржу;))
Дмитрий Соловьев
скифу турану - НИХРЕНА не в том случае когда ценники растут "к мировым" а зарплаты застряли на уровне 1/5 мировых, а вообще ценами рулит РЫНОК, если он ЕСТЬ, у нас ценами рулит кучка монополистов-сетевиков и Мишустин совершенно верно сказал
Валентин Поляков
Мировые зарплаты это где?
Валентин Поляков
А ЗАЧЕМ?
Николай Зайчиков
Уй прям описаться , у тупой гусыни ОКАЗЫВАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО . Младший помощник старшей поломойки все ее производство .
ГусЕна
Видишь какой у меня бизнес! Ты уже обоссался. Мы делаем многоразовые калоприемники-плохо моем и тебе в пасть беззубую втыкаем. И из тебя льется еще 10 комментов:)))
Николай Зайчиков
Так ты сама же про свой бизнес написала мастер глубокого отсоса , вон у мужа , конечно если он у тебя есть , даже целую машину отсосала . Молодец отсасывай и дальше может захлебнешься.
ГусЕна
Байденчиков, да ты не рви пукан, тебе ысе равно моего мастерства не достигнуть. :))) Соси сам у себя и не падай на кирпич:))) А то все зубы выбили тебе уже:))))
Николай Зайчиков
Гусыня , помимо того , что страшилище , тупая как пробка , ты еще и очень смешная и жалкая . Кстати , ты когда отсос делаешь тебя в рот что-то кладут , чтобы не откусила в экстазе чего или ради техники безопасности зубы раньше выставили . Соси , соси , может захлебнешься .
ГусЕна
Смотрю, Бвйденчиков, ты прям онанируешь при слове " отсос":))) Сам у себя, аидать, практикуешь....Фууу, грязные фантазии Старого Мешка с дерьмом так отвратительны. ...А ты что доченьке сувал в рот, когда она перед тобой на коленях стояла? Поделись. Но, лучше молча, Гнилая Простата.
Николай Зайчиков
Гусыня , у меня таких как ты шалав хватает , за стакан семечек , что угодно сделают . Кстати , я понимаю твои фантазии если как ты написала папа твой был педофил , но не надо свой личный опыт перекладывать на других . Не знаю , что он тебя и куда там совал но всем понятно какое прескверное детство у тебя было .
Геннадий Ушаков
При нестабильных ценах, даже подъем зарплаты, пенсии на 5%, это разговор ни о чем, от этого лучше большинству не будет. Цены следом поднимут и жизнь лучше не будет.
Алексей Смирнов
Автор покушается на "святое", отбеливание зарплат ощутимо ударит по карманам собственников средств производства, ощутимая часть которых обыкновенные мошенники, а так же по карманам спекулянтов. извиняюсь. те. торговцев, такого это правительство точно не допустит.

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