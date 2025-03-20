Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дегенерат-недокомик дошутился до СИЗО: что с лицом, Артемий?

Дегенерат-недокомик дошутился до СИЗО: что с лицом, Артемий?

Мещанский районный суд Москвы 19 марта арестовал стендап-комика Артемия Останина (Артёма Фролова).Ранее в тот же день было опубликовано сообщение СКР: "Мещанским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК России по г.

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