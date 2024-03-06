МУС угрожает арестом высокопоставленным военным России

В Гааге приняли решение об аресте двух русских военачальников.Двух русских высокопоставленных военачальников в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге подозревают в совершении военных преступлений, связанных с боевыми действиями на Украине.
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