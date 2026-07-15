Олимпийская чемпионка Лебедева высказалась о гиде против сексуализации женщин в спортивных трансляциях

Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева прокомментировала выпуск гида против сексуализации женщин в спортивных трансляциях, который разработали Европейская легкоатлетическая ассоциация и Европейский вещательный союз.
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