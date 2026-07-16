Выявлены факторы, влияющие на снижение тестостерона у мужчин

Уровень тестостерона у мужчин упал на 54% за полвека: эксперты бьют тревогу по этому поводу. Средний уровень тестостерона у мужчин снизился более чем вдвое за последние десятилетия, и это вызывает серьёзную обеспокоенность у врачей.