Выявлены факторы, влияющие на снижение тестостерона у мужчин

Уровень тестостерона у мужчин упал на 54% за полвека: эксперты бьют тревогу по этому поводу. Средний уровень тестостерона у мужчин снизился более чем вдвое за последние десятилетия, и это вызывает серьёзную обеспокоенность у врачей.
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