Президент Украины встретился с представителями изданий стран Северной Европы Британский эксперт Александр Меркурис заявил в своём блоге на YouTube, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции с западными журналистами для того, чтобы публично раскритиковать администрацию президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
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