Эксперт Меркурис: Владимир Зеленский созвал пресс-конференцию ради критики США

Президент Украины встретился с представителями изданий стран Северной Европы Британский эксперт Александр Меркурис заявил в своём блоге на YouTube, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции с западными журналистами для того, чтобы публично раскритиковать администрацию президента Соединенных Штатов Джо Байдена.