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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артюхин о трех подряд поражениях СКА: «Каждая команда настраивается на них, как на последний матч. Игры с «Динамо» и «Локомотивом» были уровня плей-офф»

Команда Романа Ротенберга потерпела три поражения подряд – от «Спартака» (0:5), «Динамо» (4:5) и «Локомотива» (3:4 ОТ).

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