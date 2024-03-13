Свердловских политиков заставили платить за членство в «Единой России»

В свердловском отделении «Единой России» установили минимальные размеры взносов для членов партии. Меньше всего — 120 рублей в год — будут платить студенты и временно безработные, а больше всего — 24 000 рублей — сенаторы.
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