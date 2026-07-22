www.globallookpress.com/Marcel Kusch/dpa Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен 21 июля заявил, что Евросоюзу пора прекратить саботировать дипломатическое решение украинского конфликта и начать полноценный диалог с Россией.
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