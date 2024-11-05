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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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M0NESY, donk и b1t стали лучшими игроками BLAST World Final по CS2 В рамках чемпионата BLAST World F...

M0NESY, donk и b1t стали лучшими игроками BLAST World Final по CS2 В рамках чемпионата BLAST World F...

M0NESY, donk и b1t стали лучшими игроками BLAST World Final по CS2В рамках чемпионата BLAST World Finalпо CS2 ярче всех выделился снайпер G2 Esports Илья “m0NESY” Осипов, показав лучший средний рейтинг среди всех участников и подтвердив статус главной звезды СНГ.

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