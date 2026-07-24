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Царьград

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Украинские боевики сдались в плен русским в Ивашкине

Украинские боевики сдались в плен русским в Ивашкине

В Харьковской области часть 129-й отдельной тяжелой мехбригады ВСУ сдалась в плен русским военным. Продвижение Армии России в сторону Устиновки продолжается.

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