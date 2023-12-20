В Архангельской области в два раза вырос спрос на «Социальную ипотеку»

В Архангельской области в 2023 году вырос спрос на жилищную программу «Социальная ипотека». В ее рамках ветераны боевых действий, работники бюджетной сферы и научных институтов могут получить кредит до 6 миллионов рублей для покупки жилья на более выгодных условиях.