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Жители Севастополя усмотрели в небе знамение в виде человеческого лица

Жители Севастополя усмотрели в небе знамение в виде человеческого лица

После недавней атаки украинских беспилотников на нефтебазу в Севастополе, где загорелись несколько цистерн с топливом (два дрона были сбиты), местные жители, наблюдавшие за тем, как распространяется дым, стали свидетелями удивительного явления .

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