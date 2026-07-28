Выплаты, логистика, маркировка. Что изменили Wildberries и Ozon после претензий ФАС

Среди ключевых мер — фиксация сроков выплат в пределах 30 дней, отказ от привязки логистических тарифов к цене товара, а также корректировка маркировки в карточках Wildberries и Ozon направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) отчеты о соблюдении установленных условий, пишет РИА Новости.