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Горячее лето 1972, или Как аномальная жара потрясла СССР

Горячее лето 1972, или Как аномальная жара потрясла СССР

Климатообразование — это сложный процесс, на который влияют множество факторов. Ученые до сих пор не могут объяснить некоторые явления, например, феномены Ла-Нинья и Эль-Ниньо вызывающие засушливые и влажные периоды в разных регионах планеты.

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