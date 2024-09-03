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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мухаммад хочет драться с Усманом: «У него еще есть порох. Все забыли, как он принял бой с Хамзатом за неделю до турнира2

«Честно говоря, я бы хотел драться с Камару. Он очень долго дрался на самом высоком уровне, у него самый высокий бойцовский IQ.

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