Китай оспаривает в ВТО программу субсидий США для электромобилей

Китай подал иск в ВТО против субсидий США, предусмотренных Законом о снижении инфляции (IRA). Китай считает, что эти субсидии дискриминируют китайские электромобили и нарушают принцип честной конкуренции.
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