БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Александр Доливо
    Вспоминаю девяностые… сколько преступных группировок было в стране, полиция бессильна была что-либо сделать с этим кр..."ЗАЩИЩАТЬ НЕ БУДЕ...
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National Interest: ВСУ в 2024 году перейдут к партизанской и диверсионной борьбе

National Interest: ВСУ в 2024 году перейдут к партизанской и диверсионной борьбе

Загнанный в угол Залужный будет отбиваться яростно, но Украина уже обескровлена Константин Ольшанский Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Истощение западной военной помощи заставит командование ВСУ почти полностью перейти к диверсионной борьбе в 2024 году.

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