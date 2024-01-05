National Interest: ВСУ в 2024 году перейдут к партизанской и диверсионной борьбе

Загнанный в угол Залужный будет отбиваться яростно, но Украина уже обескровлена Константин Ольшанский Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Истощение западной военной помощи заставит командование ВСУ почти полностью перейти к диверсионной борьбе в 2024 году.