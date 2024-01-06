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Ник де Врис: «Я не держу обиды на Марко, Риккардо или Лоусона и благодарен за шанс в «Ф-1»

Чемпион «Формулы-2»-2019 и «Формулы E»-2021 Ник де Врис провел Гран-при Италии-2022 за «Уильямс», после чего получил контракт на место в «Альфа Таури».

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