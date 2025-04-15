Штурм Зееловских высот: откуда взялся миф об огромных потерях Красной армии?

16 апреля 1945 г. войска 1-го Белорусского фронта перешли в наступление на Берлин. В течение четырех дней советские войска взломали глубокоэшелонированную немецкую оборону на Зееловских высотах и завязали уличные бои за столицу Третьего рейха.