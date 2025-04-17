hh.ru: В Рязанской области растёт конкуренция за рабочие места

На данный момент на одно рабочее место в Рязанской области претендуют более 4 соискателей. При этом годом ранее в это же весеннее время на одну вакансию приходилось 2,5 активных резюме от местных жителей.
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