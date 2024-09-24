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БИБИРЕВО наш дом

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Ярмарка выходного дня на Яблочкова обновила режим работы

В связи с сокращением светового дня для удобства горожан обновляются часы работы ярмарок выходного дня: с 20 сентября 56 площадок, среди которых и ярмарка в Бутырском, стали работать по зимнему графику – с 8:00 до 20:00.

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