Ярмарка выходного дня на Яблочкова обновила режим работы

В связи с сокращением светового дня для удобства горожан обновляются часы работы ярмарок выходного дня: с 20 сентября 56 площадок, среди которых и ярмарка в Бутырском, стали работать по зимнему графику – с 8:00 до 20:00.
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