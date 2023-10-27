Цветы, барон и принцесса: куда сходить и что посмотреть с 27 октября по 2 ноября

ТЕАТР Симферополь Государственный академический музыкальный театр Республики Крым «Принцесса цирка» 12+ 27 октября, 18:30 28 октября, 18:00 Оперетта о любви светской дамы и циркача с романтической тайной в прошлом, выступающего со смертельно опасным номером под именем Мистер Икс.