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Крымская газета

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Цветы, барон и принцесса: куда сходить и что посмотреть с 27 октября по 2 ноября

Цветы, барон и принцесса: куда сходить и что посмотреть с 27 октября по 2 ноября

ТЕАТР Симферополь Государственный академический музыкальный театр Республики Крым «Принцесса цирка» 12+ 27 октября, 18:30 28 октября, 18:00 Оперетта о любви светской дамы и циркача с романтической тайной в прошлом, выступающего со смертельно опасным номером под именем Мистер Икс.

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