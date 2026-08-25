Капитуляция курдов в Дамаске: СДС распущена, война Анкары против сирийских курдов заканчивается поражением

ДАМАСК (ИА Реалист). В историческом телеобращении из Народного дворца в Дамаске Мазлум Абди, главнокомандующий «Сирийскими демократическими силами» (СДС), объявил 25 августа о полном роспуске поддерживаемых США курдских сил и их полной интеграции в Сирийскую арабскую армию.